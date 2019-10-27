Baloğlu ve Özkan dinleyicisini mest etti

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde gerçekleşen 'Oda Müziği Konserleri' kapsamında sezonun ilk konserini Önder Baloğlu ile Çağdaş Özkan verdi.

Odunpazarı Belediyesi, Oda Müziği Konserlerine Önder Baloğlu ile Çağdaş Özkan’ın 'Çocuk İzlenimleri' adını verdikleri keman ve piyano resitali ile devam etti. Hayatsanat birlikteliğinin sağlandığı Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde düzenlenen konsere, çok sayıda müziksever katıldı.

Konsere Mozart’ın Sonat KV 6’sı ile başlayan Baloğlu ile Özkan, Bartok’tan Kinderstücke, Bilber’den Tespih Sonatı, Ysaye’den Reve d’enfant,Enescu’dan Impressions d’enfance ve Aşuroğlu’ndan Yuva Öğretmeni ve Kumaş Pantolon ile devam etti. Önder Baloğlu ile Çağdaş Özkan’ın verdiği keman ve piyano resitali, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Dinleyicilerden tam not alan Odunpazarı Belediyesi Oda Müziği konserleri devam edecek.

ESKİŞEHİR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:50

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