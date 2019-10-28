Eskişehir Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği'nden Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Eskişehir Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği, canlı müzik eşliğinde etkinlik düzenleyerek ‘Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Kutlama etkinliğine; Dernek üyeleri, davetliler ve Eskişehir’e ziyarete gelen katılımcılar, ziyaretçiler katıldılar.

Eskişehir Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği; tarihi evler Odunpazarı bölgesinde bulunan dernek binası önünde, canlı müzik eşliğinde güzel bir etkinliğe imza attılar. Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Berrin Tekir, ‘’Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde; dernek üyelerimiz, davetlilerimiz ve şehrimize ziyarete gelen misafirlerimizle birlikte olduk. Bizler için, ‘Cumhuriyet’ milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesidir. Bu anlamlı güzel günde; Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle andık. Bu kapsamda birlikte olduğumuz misafirlerimizin duygu ve düşüncelerini aldık. Canlı müzik eşliğinde; coşku ile geçen bir günün sonunda misafirlerimize, ‘Cumhuriyet Kurabiyeleri’nin ikramını yaptık. Düzenlediğimiz bu etkinlik beğeni topladı. Hepimizin bu güzel bayramı, kutlu ve mutlu olsun’’ dedi.

ESKİŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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