Eskişehir Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği'nden Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Eskişehir Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği, canlı müzik eşliğinde etkinlik düzenleyerek ‘Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Kutlama etkinliğine; Dernek üyeleri, davetliler ve Eskişehir’e ziyarete gelen katılımcılar, ziyaretçiler katıldılar.
Eskişehir Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği; tarihi evler Odunpazarı bölgesinde bulunan dernek binası önünde, canlı müzik eşliğinde güzel bir etkinliğe imza attılar. Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Berrin Tekir, ‘’Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde; dernek üyelerimiz, davetlilerimiz ve şehrimize ziyarete gelen misafirlerimizle birlikte olduk. Bizler için, ‘Cumhuriyet’ milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesidir. Bu anlamlı güzel günde; Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle andık. Bu kapsamda birlikte olduğumuz misafirlerimizin duygu ve düşüncelerini aldık. Canlı müzik eşliğinde; coşku ile geçen bir günün sonunda misafirlerimize, ‘Cumhuriyet Kurabiyeleri’nin ikramını yaptık. Düzenlediğimiz bu etkinlik beğeni topladı. Hepimizin bu güzel bayramı, kutlu ve mutlu olsun’’ dedi.
ESKİŞEHİR
28 Ekim 2019 Pazartesi
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