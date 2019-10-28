Tatarlar geçmişi unutmamak için dil ve kültür kursu açtılar

Eskişehir'de yaşayan Tatar vatandaşlar, kendi dil ve kültürünü unutmamak ve öğretmek için Tatar dil ve kültür kursu açtılar.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi bünyesinde açılan kursa, Sovyet topraklarında Türk topraklarına sığınan Tatar vatandaşların sonraki nesilleri katılıyor. Yaklaşık 20 kişinin kayıt olduğu kursta, Tatar dili, kültür değerleri, çocuklara Tatar oyunları ve yemeklerinin öğretilmesi hedefleniyor.

Konu ile ilgili bilgi veren kurs sorumlusu Kevser Doğu, kendi köklerini unutturmamak için kültürün bir çok boyutu ele alarak öğreteceklerini dile getirdi. Doğu, “Daha önceden bizim Tatar müzik kulübümüz vardı, derneğimiz de var. Bunlar çerçevesinde erkekler çok faaliyet yapıyor, fakat kadınlar çok basit kalıyor. Sonra biz düşündük ve dedik ki çocuklar ve kadınlara Tatarca öğretelim. Onlar da kendi ataların dilini öğrensin. Çünkü Tatarca aslında bizim atalarımızın dili. Mesela benim eşim Tatar, kayınvalide ve çocuklarım Tatar. O nedenle bizim ve çocukların bunu iyi bilmesi gerekiyor.

Amacımız kökenimizi unutmamak

Kevser Doğu, açılan kursun amacının Tatar kökenli çocuk ve kadınları onların kültür değerlerini unutturmamak olduğunu vurguladı.

Doğu, “Kursumuz bugün başladık ve gidebileceğimiz kadar gideceğiz. Çünkü çocuklara burada sadece Tatar dili değil, oyunları ile ilk çalışmalarımız başlattık. Tatarlar ait oyunları öğretiyoruz. Daha sonra kadın ve çocuk herkes Tatarca yazıları, okumaları öğrenecek. Amacımız çocukların ve kadınlara kökenimizi, kültürümüzü, yemeğimizi, sanatımızı, adetimizi öğretmek. Çünkü insanın geçmişini unutmamak lazım. Nereden geldiğimizi, hangi kökten geldiğimizi unutmamak lazım. Az bilenlere daha da ileri seviyeye kadar götürmek amacımızdır” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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