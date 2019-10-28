Eskişehirspor, Demirbakan ile 6 resmi maçta 5 yenilgi aldı

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TFF 1. Lig'in son sırasında bulunan Eskişehirspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile çıktığı 6 resmi maçta 5 yenilgi aldı.

Fuat Çapa’nın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Coşkun Demirbakan, siyahkırmızılıların ligdeki kötü gidişatına dur diyemedi. Demirbakan ile 6 resmi müsabakaya çıkan EsEs, 5 defa sahadan puansız ayrıldı. Eskişehir temsilcisi, Demirbakan yönetiminde ki tek galibiyetini Menemenspor’a karşı 30’lık skorla aldı. Eskişehirspor, Menemen galibiyetinin ardından sırasıyla; Ziraat Türkiye Kupası Üçüncü Turu’nda Diyarbakırspor’a 21, Hatayspor’a 10, Karagümrük’e 31, Akhisar Belediyespor’a 21 ve son olarak Giresunspor’a da 31 mağlup oldu.

ESKİŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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