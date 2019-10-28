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Erdoğan hakkında yazılan Bengalce kitap şimdi dünyaya yayılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıttığı ...

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kendi ülkesinde tanıtmak için 'Erdoğan Değişimin Ustası' isimli Bengalce dilinde yazılan kitap, Bangladeş'te en çok satılan kitap arasında yer alırken her geçen gün de talep artıyor.

Erdoğan hakkında yazılan Bengalce kitap şimdi dünyaya yayılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıttığı kitapta talebe yetişemiyor Bu kitap Türkiye hakkında 250 milyon insana doğru kaynak oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kendi ülkesinde tanıtmak için 'Erdoğan Değişimin Ustası' isimli Bengalce dilinde yazılan kitap, Bangladeş'te en çok satılan kitap arasında yer alırken her geçen gün de talep artıyor.
Ankara Gazi Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimleri Enstitüsünde doktoraya devam eden Bangladeşli öğrenci Hafijur Rahman, araştırmaları sonrasında 2018 yılının Şubat ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biyografisi şeklinde ‘Erdoğan Değişimin Ustası’ adlı bir kitap yayımladı. Kitabın yayımlanmasından sonra Cumhurbaşkanına hediye etmek için 6 Mart 2018 yılında TBMM’de kendisi ile görüşerek teslim eden Rahman, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin en mutlu günü olduğunu belirtti.

Bangladeş'te en çok satılan kitaplar arasında yer aldı
‘Erdoğan Değişimin Ustası’ kitabın yazarı Hafijur Rahman, kitabın piyasaya sürülmesinin üstünden iki sene geçmesine rağmen hala çok talep edildiğini belirterek 5. baskının bittiğini ifade etti. Rahman, “İki tane kitap yazdım ben. Birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biyografisi olarak ‘Erdoğan değişimin ustası’ ve ikincisi benim gördüğüm Türkiye hakkında. İki kitap da Bangladeş'te; özellikle Cumhurbaşkanın biyografi olan kitap çok muhabbetle, çok ilgi ile karşılandı. Çok iyi hatırlıyorum; kitap basılmasının ardından 3 günde birinci baskı bitmiş. 7 günde ikinci baskı bitmiş. Şimdi 5. baskı devam ediyor. Hatta kitabın 5 kere basılmış olsa da bunun için de çok kere basılmış ve şimdi de devam ediyor. Bangladeş’in tüm gazetelerde haber olarak çıkmış, hatta 2018 yılın en çok satılan kitaplar arasında yer aldı” dedi.

250 milyon insan Türkiye'yi okuyacak
Bangladeş ve Hindistan'ın batıdaki Kalküta eyaleti başta olmak üzere dünyada yaklaşık 250 milyon insan Bengalce konuşuyor. Ancak Türkiye ve Cumhurbaşkanı hakkında bu alanda okuyabilecek bir kaynak bulunmazken Hafijur Rahman'ın bu kitabı bölge insanına ışık oldu. Milyonlarca insan şimdi onun yazdığı kitabı okuyarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı hakkında doğru bilgi ediniyor. Hafijur Rahman bu konu dile getirerek, “Bildiğiniz gibi Bengalce dilinden bahsettiğimde 250 milyon insanın konuşan bir dilden bahsediyoruz. Bu dilde Cumhurbaşkanın biyografi olarak bir verimli kaynak ya da Türkiye hakkında bir kaynak yoktu. Dolaysıyla insanlar olumsuz kaynaklardan haberdar oluyordu. Bunun için Cumhurbaşkanını tanıtmak için bu kitap kaleme aldım” dedi.

Cumhurbaşkanı ile görüşmek onun hayatının mutluluğu oldu
6 Mart 2018 yılında kitabın yayınlamasından sonra Hafijur Rahman, bir heyetle TBMM’de Cumhurbaşkanını ziyaret ederek kendisi kitabın bir kopyasını hediye etti. Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin en büyük mutluluklarından biri olduğunu dile getiren Hafijur Rahman, o günü söyle dile getirdi:
“Benim hayatımın en mutlu günlerden o gün biriydi; Cumhurbaşkanı ile görüşmek ve kendi elimle hediye etmek bu kitabı. Cumhurbaşkanı da çok teşekkür etti. Çok mutlu oldu. Kitapta neler yazdınız diye bana sordu. Ben de dilim döndüğünce Cumhurbaşkanına anlattım. O zaman Cumhurbaşkanı bir rica etti; siz bunu 'Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak çevirin' dedi. Ben de çevirmeyi planlıyorum. İnşallah gelecek zamanda çevireceğim."

O bir Müslüman lider olduğu için onun hakkında yazdı
Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman mazlumların yanında yer aldığını kaydeden Rahman, "Bunun de iki sebep var. Birincisi; dünyada mazlum insanların yanında olan bir lider biz görmedik, görmüyoruz. İkinci olarak da; özellikle Müslüman dünyasında Müslümanların bir lider aslında yok. Bunun için, bu iki noktada hem mazlumlar için hem de Müslümanlar için bir lider olarak Cumhurbaşkanını bakıyorum ve onun için bu kitabı yazdım” dedi.

Dünyada birçok dile çevrilmek isteniyor
Bengalce dilinde Hafijur Rahman’ın Cumhurbaşkanı hakkında yazdığı kitap, çeşitli medya kaynaklarından dünya üzerine yayılırken bazı ülkenin yetkilileri ve dernekleri ise bu kitabı kendi dillerine çevirmek istediklerini kaydetti. Rahman, "Bu kitabı yazdığımda bunun haberi Türkiye'nin haber ajansları ve medyalarda yayınlandı. Onlar da dünyanın her tarafta bu haber duyulmuş ve Afrika’dan; özellikle Nijerya’dan Swahili ve Hawsi dillerinde tercüme yapmak için de bir talep geldi. Ben de bu talebi değerlendiriyorum şimdi ve gelecek zamanda yapmaya düşünüyorum. İlk kitabın basıldığında iki yıl bir zaman oldu. Bu iki yıl içinde Türkiye’de genel seçim oldu. Cumhurbaşkanlığı seçim oldu ve Suriye’de hareketler; Barış Pınarı Hareketi, Afrin Hareketi oldu. Hep Türkiye'nin sıcak gündemi gelince kitabın satışı da artıyor” diye konuştu.
Hafijur Rahman, "Türkiye ile ilgili şimdi 3. ve 4. kitabın çalışmaları devam ediyor. Suriye'nin iç savaşı hakkında bir kitap kaleme alıyorum. Bu kitapta da Türkiye'nin Suriye’de yaptığı roller kaleme alacağım" ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR

28 Ekim 2019 Pazartesi

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