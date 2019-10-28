Eskişehir Kayı Boyu Derneği tarafından verilen Kahraman Türk Kadınları ödülleri sahibini buldu.

Türk töresi ve değerlerinden güç alarak yeni ve farklı etkinlik ve projelere imza atan Eskişehir Kayı Boyu Kültür Dergisi ve Derneği; 'Kahraman Türk Kadınları' ödülleriyle, Cumhuriyet kadınlarını taçlandırdı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına; kendi alanlarında başarı gösteren 29 kadına ödül gecesinde yapılan törenle plaketleri verildi. Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman, selamlama konuşmasında "Kayı Boyu Derneği ve Dergisi olarak, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünde; kendi alanlarında üstün başarı sağlayan 29 Türk kadınını ödüllendirerek bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu konuda bize destekleyen ve katkı sağlayan dostlarımıza teşekkür eder, Cumhuriyetimizin daha nice yıllara ulaşmasını dilerim" dedi.

Törende kendilerine ödül verilen kadınlar adına bir konuşma yapan eğitimciyazar Feride Turan ise "Bugün yaşanan kadına yönelik şiddetin temel nedeninin töreden kopuştur. Hatta o kadar koptuk ki; bugün töre denilince akıllara töre cinayetleri geliyor. Oysa ‘töre’ yaşama dairdir, yaşatmak için vardır. İmece, ahilik, fütüvvet, ‘eline, diline, beline sahip olmak’ hep törenin bir tarih şeridi içinde başka başka yansımalarıdır. Türkiye Cumhuriyeti, devlet kurma geleneğine sahip necip bir milletin istiklal aşkının sembolü olmasının yanı sıra, aynı zamanda yükseldiği temeller itibariyle bir gönül medeniyetinin devamıdır. Bize Cumhuriyet’i kazandıran nesil, bu gönül medeniyetinin neferleriydi" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte; ödül alan kadınların tek tek özgeçmişleri okunarak plaketleri sunuldu.

ESKİŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:09

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.