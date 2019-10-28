Başkan Ataç kınalı kuzulara hayırlı teskereler diledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Osman Alper ve Ali Naci Özcan’ın asker eğlencesine katılarak kınalı kuzuları görev yerlerine uğurladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Gündoğdu Mahallesi sakinlerinden Osman Alper’in ve Ali Naci Özcan’ın asker eğlencesine katılarak hayırlı teskereler diledi. Edirne’nin Keşan ilçesinde askerlik görevini yerine getirecek olan Osman Alper ve Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde askerlik görevini ifa edecek Ali Naci Özcan’ın asker eğlencelerinde bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Dualarımız askerlerimizle birlikte. Kardeşlerimiz de inşallah sorunsuz, sıkıntısız gider ve gelir. Bu vatan borcunu hepimiz ödedik. Asker ocağı insanın kimliğinin oluşmasında yardımcı olur, karakter gelişimini sağlar, ömür boyu sürecek arkadaşlıklara vesile olur. Bu şehirde yaşadıkça hep birlikte olacağız, hayat böyle güzel bir şey. Tüm askerlerimizin bahtı açık olsun” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gençlerin aileleri de, Başkan Ataç'a kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

ESKİŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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