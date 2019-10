Vali Özdemir Çakacak’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çakacak mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlatılan Millî Mücadele’nin Büyük Zafer’le noktalanmasını takiben Büyük Önder Atatürk’ün, 'Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir' dediği Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her türlü zorluğa ve imkânsızlığa rağmen aziz milletimizin bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekûn inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşı’mız, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlarımız tarafından bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan edilmiştir. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir. Aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygular ve hedef etrafında kenetlenerek bugünlere gelmiştir. Milletimiz yaşadığımız tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmıştır. Bizler de atalarımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el ele gönül gönüle geleceğe güvenle yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

