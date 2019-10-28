Eskişehir’de önümüzdeki yıl yüzde 2,2’lik istihdam artışı bekleniyor

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar istihdamın yüzde 2,2 oranında artmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada, kent genelinde bin 165 işyerinin ziyaret ederek eleman ihtiyaçlarını tespit edildiği belirtildi. Piyasanın önde gelen sektörlerinin toptan ve perakende ticaret, konaklama yiyecek ve imalat sektörleri olduğu anlatılarak, “Eskişehir genelinde 20+ çalışanı olan işyerlerinin yüzde 29,1’inde bin 477 kişilik açık iş olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma ile Eskişehir genelinde açık iş oranı yüzde 1,5 olarak hesaplanmış ve en yüksek açık iş oranına sahip sektör yüzde 1,9 ile İmalat sektörü olmuştur. İşverenlerin en çok talepte bulundukları meslekler diğer teknisyen ve teknikerler, diğer imalat ve ilgili isçiler (makine ile) ile makine mühendisidir.

Açık işlerde en çok aranılan ilk üç beceri: yeterli mesleki/teknik bilgi ve tecrübe, fiziki ve bedensel yeterlilik ve takım çalışmasıdır. İşverenler talep ettikleri açık işleri en çok İŞKUR ve internet sosyal medya aracılığı ile aramaktadır.



Eleman temininde en çok güçlük çekilen meslekler

Eskişehir ilinde araştırma kapsamındaki 20+ çalışanı olan işyerlerinin yüzde 30,3’ünde temininde güçlük çekilen toplam personel sayısının bin 134 kişi olduğunu anlatılan açıklamada, eleman temininde en çok güçlük çekilen meslekler; gazaltı (mıgmag) kaynakçısı, bilgisayarlı makine (cnc operatörü), satış danışmanı/uzmanı, forklift operatörü, cnc freze tezgâhı operatörü, cnc torna tezgâhı operatörü, cnc/cnc tezgâh operatörü, şoföryük tasıma, diğer imalat ve ilgili isçiler ve garson (servis elemanı) olarak sıralandı.



En fazla istihdam artışı beklenen sektörler

Açıklamada, Eskişehir genelinde 20+ çalışanı olan işyerlerinde 2 bin 27 kişilik istihdam artışı beklendiği, işverenlerin 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar istihdamlarının yüzde 2,2 oranında artmasını öngörüldüğü belirtildi. En fazla istihdam artışı beklenen sektörler ise; imalat, toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve depolama, diğer teknisyen ve teknikerler, satış danışmanı / uzmanı, montaj isçisi (havalı tornavida) meslekleridir. İstihdam azalışı beklenen sektörler ise; şoföryük tasıma, inşaat mühendisi, çapakçı meslekler olduğu ifade edildi.

ESKİŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:09

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.