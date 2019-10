Rektör Şenocak’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Şenocak, mesajında, “Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunun tezahürü olan İstiklal Savaşı’nın sonunda kazandığı ve İstiklal mücadelesinin en büyük eseri olan Cumhuriyetin ilan edildiği günün 96. kuruluş yıl dönümü coşkusunu millet olarak hep birlikte yaşıyoruz. Bağımsızlığımızın ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünün simgesi, milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkarak, atalarımızın bu değerli mirasını gelecek nesillere ulaştırmak, evlatlarımızı evrensel bilimin öngördüğü ilkeler doğrultusunda eğitimli, yetenekli, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmek her birimizin müşterek vazifesidir. Varlığıyla onur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin her zaman evini ve ekmeğini bölüşen bir devlet olduğunu belirten Şenocak mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, evini ve ekmeğini bölüşen, her konuda tercihini haktan ve adaletten yana kullanan bir milletin devletidir. Böyle bir devlet olmanın sorumluluğuyla Türkiye Cumhuriyeti, bugün de benzer bir mücadele vererek tüm dünyanın gözleri önünde Suriye’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamıştır. Bu ilginin başarı göstergesi, Türk Ordusunun 9 Ekimde başlatmış olduğu “Barış Pınarı Harekatı”’ındaki muvaffakiyetiyle de kendisini göstermiştir. Temel değerlerine gönülden bağlı olan aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan topraklarını muhafaza etmek için canlarını hiç düşünmeden feda eden şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

