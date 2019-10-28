Eski\u015fehir Sa\u011fl\u0131kSen \u015eube Ba\u015fkan\u0131 Hasan H\u00fcseyin K\u00f6ksal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla bir mesaj yay\u0131mlad\u0131. \u015eube Ba\u015fkan\u0131 K\u00f6ksal, mesaj\u0131nda, \u201cBirinci D\u00fcnya Sava\u015f\u0131 sonras\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z Kurtulu\u015f Sava\u015f\u0131, bir milletin yeniden var olu\u015f destan\u0131 olmu\u015f ve 29 Ekim 1923\u2019te Cumhuriyet\u2019in kurulmas\u0131yla ta\u00e7lanm\u0131\u015ft\u0131r. Cumhuriyet ve demokrasisinin sekteye u\u011framadan devam etmesini sa\u011flayan milletimiz, As\u0131m\u2019\u0131n nesli oldu\u011funu, \u00c7anakkale\u2019yi ge\u00e7ilmez yapanlar\u0131n torunu oldu\u011funu, kadim medeniyet de\u011ferlerinin miras\u00e7\u0131s\u0131 oldu\u011funu bir kez daha g\u00f6stermi\u015ftir. Cumhuriyet, milli irade ve millet iradesinin temsil edildi\u011fi en demokratik y\u00f6netim \u015fekillerinden birisidir. Demokrasi ve \u00f6zg\u00fcrl\u00fcklerimiz, irademizin yans\u0131mas\u0131 cumhuriyet rejimince teminat alt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Ayr\u0131ca, b\u00fcy\u00fcyen ve geli\u015fen T\u00fcrkiye\u2019nin, b\u00f6lgesinde ve d\u00fcnyada lider, s\u00f6z\u00fc dinlenen \u00fclke olmas\u0131, rejimine, birlik ve beraberli\u011fine, demokrasisine sahip \u00e7\u0131kmas\u0131yla daha k\u0131sa s\u00fcrede hayata ge\u00e7ecektir. Bu \u00fclke i\u00e7in, demokrasimiz, \u00f6zg\u00fcrl\u00fcklerimiz, birlik ve beraberli\u011fimiz i\u00e7in ge\u00e7mi\u015fte ve g\u00fcn\u00fcm\u00fczde \u015fehit olarak canlar\u0131n\u0131 seve seve fedan eden b\u00fct\u00fcn \u015fehitlerimizi rahmet ve minnetle an\u0131yor, gazilerimize \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131z\u0131 sunuyoruz. Bu vesileyle, ba\u015fta sa\u011fl\u0131k ve sosyal hizmet \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 olmak \u00fczere, b\u00fct\u00fcn kamu g\u00f6revlilerinin ve milletimizin Cumhuriyet Bayram\u0131\u2019n\u0131 tebrik ediyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.