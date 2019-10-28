Başkan Yüzügüllü’nün 29 Ekim mesajı

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyet’in ilanının 96’ncı yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz. Bağımsızlığımızın en büyük teminatı olan Cumhuriyetimizin devamlılığı için, milli birlik ve beraberlik içinde yaşamak, ay yıldızlı bayrağımızın sonsuza dek vatan toprağımız üzerinde dalgalanmasını sağlamak en büyük görevimizdir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır’ diyerek ulusumuz için en doğru yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğunun altını bir kez daha çizmiştir. Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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