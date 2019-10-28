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Vali Çakacak, göreve yeni başlayan kaymakamları kabul etti

İHA

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ilçelere yeni atanan kaymakamlarla bir araya geldi.

Vali Çakacak, göreve yeni başlayan kaymakamları kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ilçelere yeni atanan kaymakamlarla bir araya geldi.
Vali Özdemir Çakacak, göreve yeni atanan Seyitgazi Kaymakam Vekili Kutsal Baytak, İnönü Kaymakam Vekili Burak Çimşir ve Günyüzü Kaymakam Vekili Muhammed Serdar Erdoğan’ı makamında kabul etti. İçişleri Bakanlığının Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamlayarak çektikleri kura sonucu Eskişehir’e atanan kaymakam vekillerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Vali Çakacak, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ESKİŞEHİR

28 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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