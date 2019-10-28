Vali Çakacak, göreve yeni başlayan kaymakamları kabul etti

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Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ilçelere yeni atanan kaymakamlarla bir araya geldi.

Vali Özdemir Çakacak, göreve yeni atanan Seyitgazi Kaymakam Vekili Kutsal Baytak, İnönü Kaymakam Vekili Burak Çimşir ve Günyüzü Kaymakam Vekili Muhammed Serdar Erdoğan’ı makamında kabul etti. İçişleri Bakanlığının Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamlayarak çektikleri kura sonucu Eskişehir’e atanan kaymakam vekillerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Vali Çakacak, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ESKİŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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