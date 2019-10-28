ESOGÜ Hastanesi Futbol Turnuvasında Cumhuriyet Kupası'nın sahibi belli oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümü nedeniyle birinci olan takıma Cumhuriyet Kupası’nın verildiği turnuvada şampiyonluğu Ameliyathane takımı kazanırken, Tıbbi Atık takımı ikinciliği, Anestezi takımı ise üçüncülüğü elde etti.

ESOGÜ halı sahalarında düzenlenen turnuvanın ödül töreni Hastane Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ve Doç. Dr. Kenan Karbeyaz, Hastane Başmüdürü Mesut Sarıbardak ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı’nın da katılımlarıyla gerçekleşti.

Başhekimlik tarafından her yıl kurumsal aidiyet duygusu ve motivasyonu pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuvada, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarının takdiminin yanı sıra; Gol Kralı, En Centilmen Futbolcu ve En Sadık Taraftar madalyaları da takdim edildi.

ESKİŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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