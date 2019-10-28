Başkan Kurt'un 26 Ekim mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet’in ilanının 96’ncı yılı ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yurttaşların Cumhuriyet Bayramını kutlayan Başkan Kurt, Cumhuriyet’in 7 düvele karşı verilen destansı mücadelenin en somut örneği olduğunu vurguladı. Cumhuriyet’in ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitler ve atalarımızın tüm cihana karşı verdiği eşsiz mücadelenin en büyük mirası olduğunun altını çizen Başkan Kurt, mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Bugün, bizleri birleştiren, yolumuza rehberlik eden, muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın yegâne yolu olan ‘Cumhuriyetimizin’ 96’ncı yılını kutluyoruz. Cumhuriyet, 7 düvele karşı verilen destansı mücadelenin; yokluk ve imkânsızlıkları beraberce nasıl aşabildiğimizin en canlı, en somut örneğidir. Cumhuriyet, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve atalarımızın tüm cihana karşı verdiği eşsiz mücadelenin en büyük mirasıdır. Okul sıralarında öğrendiğimiz şarkıda olduğu gibi Cumhuriyet, hürriyet, özgürlük; çağdaşlığa, uygarlığa durmadan ve yılmadan koşmak demektir. Cumhuriyet; hakkı, hukuku ve adaleti temel alan bir ruhla kuruldu. Bu ruhun temelinde de hür yaşama kararlılığımızın ve zincirlenemeyecek olan irademizin ifadesi olan Ulusal Kurtuluş Savaşımız vardır. 29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyetin koruyucusu da fikri, vicdanı ve irfanı hür gençlerdir. Bu nedenle de milli egemenliğin ifadesi olan Cumhuriyetimizin günümüzde yaşadığı temel problemler, tüm gençlerimizin diğer vatandaşlarımızla birlikte, Demokratik laik ve sosyal hukuk devleti' için yürütülecek mücadele ile aşılacaktır. Böylesi takdire şayan bir zaferi bizlere armağan eden atalarımıza ve Cumhuriyet’e karşı onu yüceltmek, korumak ve kollamak adına bizlere de büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu yegâne değerimize, farklılıklarımızla anlam bulan, ulusal egemenliğimizin teminatı olan Cumhuriyet’e eskisinden daha fazla sahip çıkmalı; Cumhuriyet’in işaret ettiği laik ve çağdaş yoldan ödün vermeden onu yüceltmeliyiz. Unutmayın! Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’i Türk Milleti’nin karakter ve adaletine en uygun yönetim şekli olduğu için tercih etti. Bize düşen ise bu karakter ve adaleti her koşul ve zamanda korumaktır. Bunun yolu da fikri ayrılıkları bir kenara bırakılıp, Cumhuriyet’in ilkelerinde birleşen daha güçlü ve daha kararlı bir yol arkadaşlığıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 96’ncı yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak ‘Sonsuza kadar Cumhuriyet’ için mücadele etmeye, Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

ESKİŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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