ESO'dan 29 Ekim mesajı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Sanayi Odası Meclis Başkanı Süha Özbay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ortak bir mesaj yayınladı. Kesikbaş ve Özbay mesajında şunları söyledi;

“Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve yüce Türk milletinin çok büyük bir özveri, inanç ve eşi görülmemiş destan yazarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yılı kutlu olsun. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz”

ESKİŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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