Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımından üzücü mağlubiyet

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ligin 4’üncü haftasında Büyükçekmece Voleybol Akademisi Spor Kulübü’nü Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda konuk etti. Oldukça çekişmeli geçen maçta Anadolu Üniversitesi; 1825, 2125 ve 1325’lik setlerle sahadan 03 mağlup ayrıldı.

Maça bulduğu hızlı sayılarla başlayan Anadolu Üniversitesi, rakibine karşı oyun üstünlüğünü kaybedince maçın ilk setini 1825’lik skorla tamamladı. Maçın ikinci setine daha istekli başlayan temsilcimiz teknik molaya önde girmesine rağmen ikinci seti 2125’lik skorla geride kapattı. Üçüncü sette rakibine karşı direnci kırılan takımımız son sette de 1325’lik skorla karşılaşmadan yenik ayrıldı.



Muhsin Osmanoğlu: “Önümüzdeki maçlara hatalarımızı telafi ederek hazırlanacağız”

Maçın sonunda açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı antrenörü Muhsin Osmanoğlu, “Dördüncü haftadayız ve kötü gidişatımız devam ediyor. Bir türlü istediğimiz noktaya gelemedik. Belli bir noktaya geliyoruz ama sonra tıkanıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlara hatalarımızı telafi ederek hazırlanacağız ve bununla birlikte yukarılara çıkmaya çalışacağız” dedi.



Ekrem Küpeli: “Centilmence geçen güzel bir maç oldu”

Büyükçekmece Voleybol Akademisi antrenörü Ekrem Küpeli, “İki haftadır kaybeden takımların karşılaşmasıydı. Anadolu Üniversitesi iki haftadır bizim gibi şanssız. Bugün moral olarak rakip takıma göre daha iyi durumdaydık. Anladığım kadarıyla onlar moral konusunda daha sıkıntılıydılar. Şans bizden yanaydı. Centilmence geçen güzel bir maç oldu. Bizim istediğimiz zaten bu, kazanan kaybeden önemli değil. Maçların centilmence, sıkıntı olmadan geçmesi bizim için yeterli. Galip geldiğimiz için mutluyuz” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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