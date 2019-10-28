Uyuşturucu şüphelileri serbest bırakıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalanmıştı. Polis ekipleri, şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, 110,88 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Öte yandan 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.S., E.D. ve A.K. savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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