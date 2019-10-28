Eskişehir'de, Porsuk Çayı'nda 'Cumhuriyet' coşkusu

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ESKİŞEHİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Porsuk Çayı'nda gondol ve teknelerle düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Cumhuriyetin Kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü nedeniyle Porsuk Çayı´nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Porsuk Çayı kıyısına akın ederken, gondol ve teknelerle yapılan fener alayı, büyük beğeni topladı. Çayda yapılan flyboard gösterisi de ilgiyle izlendi. Botlardan atılan havai fişekler ise Eskişehir semalarını aydınlattı.



ESKİŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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