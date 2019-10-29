Eskişehir kırmızı beyazla süslendi

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü dolayısıyla çoğu iş yeri, ev ve arabalar bayraklarla donatıldı.

Yurdun dört bir yanında sabahın ilk saatleriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Gerçekleştirilen resmi tören ve kutlamaların haricinde de vatandaşlar bayramı coşkuyla kutladı. Ev ve iş yerlerinin yanı sıra arabalar da Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslendi. Eskişehir’de cadde ve sokaklar ise adeta kırmızı beyaza büründü. Vatandaşlar da bunun yanı sıra sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümünü kutlayan mesajlar paylaştı.

ESKİŞEHİR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:52

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