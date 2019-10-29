Eskişehir Ticaret Lisesinin 37 yıllık öğrencileri 37 yıl sonra yoklama aldılar

Eskişehir Ticaret Lisesinden 37 yıl önce mezun olan öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte geleneksel olarak düzenledikleri kahvaltıda bir araya geldi.

Eskişehir Ticaret Lisesinden 1982 yılında 6B sınıfından mezun olan 30 arkadaş, 37 yıldır birbirlerinden ayrılmadı. Bu yıl da öğretmenleri, eşleri ve çocuklarıyla Eskişehir’de bir mekânda bir araya gelen eski dostlar, anılarını tazeledi. Eskişehir dışında yaşayan mezunların da katıldığı kahvaltı, sınıf yoklaması ile başladı. Öğretmenler yâd edilirken birbirleriyle zaman geçirdiler.

Uzun yıllardır birbirlerini bırakmayan öğrenciler, fotoğraf çekiminin ardından şehirde gezdi.

ESKİŞEHİR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:52

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