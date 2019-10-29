Odunpazarı Belediyesi çocuk felcine dikkat çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Odunpazarı Belediyesi çocuk felcine dikkat çekti

İHA

Odunpazarı Belediyesi, çocuk felcine dikkat çekmek için Yazılıkaya Rotary Kulübü ile birlikte farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. 'Çocuk Felcine Son' adı verilen etkinlik Hamamyolu Caddesi'nde düzenlendi.

Odunpazarı Belediyesi çocuk felcine dikkat çekti

Odunpazarı Belediyesi, çocuk felcine dikkat çekmek için Yazılıkaya Rotary Kulübü ile birlikte farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. ‘Çocuk Felcine Son’ adı verilen etkinlik Hamamyolu Caddesi’nde düzenlendi.
Çocuk felci farkındalık etkinliğine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra çok sayıda kulüp üyesi katıldı. Etkinliğe katılanlar çocuk felci aşısına dikkat çekmek için ‘Çocuk Felcine Son, Sadece İki Damla Yeter’ yazılı pankart açtı. Çocuk felcinin ve çocuk felci aşısının anlatıldığı etkinlikte, çocukların dans gösterileri yaptı. Çocuk felci farkındalık etkinliğine Eskişehirliler de yoğun ilgi gösterdi.
Etkinlikte konuşan Başkan Kurt, Yazılıkaya Rotary Kulübü’ne çocuk felcini sona erdirmek ve farkındalık için düzenlediği etkinlik için teşekkür etti. Çocuk felcinin kötü bir hastalık olduğunu belirten Başkan Kurt, ancak çocuk felcinin çaresiz bir hastalık olmadığını kaydetti. Türkiye’nin geçmiş yıllardaki doğru sağlık politikaları ile pek çok hastalığa çözüm bulduğunu ifade eden Başkan Kurt, “Ne yazık ki son zamanlarda aşıya ve iğneye karşı tepkiler nedeniyle, ayrıca Suriye ya da mülteciler ile ilgili politikalar nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. Çocuk felcinin de bu doğrultuda artığı söyleniyor. Yazılıkaya Rotary Kulübü’nün doğru biçimde altını çizdiği noktayı bütün Eskişehirlilerin dikkate alması gerekir. Bu noktada gerek sağlık yetkilileri ile gerekse de demokratik kitle örgütleriyle birlikte bazı önlemleri almamız ve bu noktada çalışmaları artırmamız gerekiyor. Odunpazarı Belediyesi olarak bu çalışmalarda sizlere sonuna kadar destek olacağız” dedi.
Başkan Kurt, etkinliğe katılan vatandaşlar ile yakından ilgilendi. Başkan Kurt, kulüp üye, yöneticileri ve vatandaşlarla sık sık günün sembolü olan ve ‘bu kadar kaldı’ anlamına işareti yaparak fotoğraf çektirdi.

ESKİŞEHİR

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kupayı Başkan Ataç’a getirdiler
YEREL HABERLER Kupayı Başkan Ataç’a getirdiler
Eskişehir Ticaret Lisesinin 37 yıllık öğrencileri 37 yıl sonra yoklama aldılar
YEREL HABERLER Eskişehir Ticaret Lisesinin 37 yıllık öğrencileri 37 ...
Eskişehir kırmızı beyazla süslendi
YEREL HABERLER Eskişehir kırmızı beyazla süslendi
Kaymakam Baytak'ın '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Baytak'ın '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' ...
İsmet İnönü İlkokulu'ndan kan bağışı
YEREL HABERLER İsmet İnönü İlkokulu'ndan kan bağışı
Eskişehir'de, Porsuk Çayı'nda 'Cumhuriyet' coşkusu
YEREL HABERLER Eskişehir'de, Porsuk Çayı'nda 'Cumhuriyet' coşkusu
Uyuşturucu şüphelileri serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelileri serbest bırakıldı
Seyitgazi'de 29 Ekim kutlamaları
YEREL HABERLER Seyitgazi'de 29 Ekim kutlamaları
Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımından üzücü mağlubiyet
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımından üzücü ...
Odunpazarı’nda 29 Ekim hazırlığı
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda 29 Ekim hazırlığı
Konservatuvar öğrencilerinden fuar alanında konser
YEREL HABERLER Konservatuvar öğrencilerinden fuar alanında konser
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 29 Ekim kutlaması
YEREL HABERLER Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 29 Ekim kutlaması
ESO'dan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER ESO'dan 29 Ekim mesajı
Başkan Kurt'un 26 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kurt'un 26 Ekim mesajı
Türk Ocaklı gençler kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Türk Ocaklı gençler kahvaltıda bir araya geldi
ESOGÜ Hastanesi Futbol Turnuvasında Cumhuriyet Kupası'nın sahibi belli oldu
YEREL HABERLER ESOGÜ Hastanesi Futbol Turnuvasında Cumhuriyet ...
Vali Çakacak, göreve yeni başlayan kaymakamları kabul etti
YEREL HABERLER Vali Çakacak, göreve yeni başlayan kaymakamları kabul ...
Başkan Ataç’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Yüzügüllü’nün 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yüzügüllü’nün 29 Ekim mesajı
Sağlık-Sen Şube Başkanı Köksal’ın 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Şube Başkanı Köksal’ın 29 Ekim mesajı
Rektör Şenocak’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Eskişehir’de önümüzdeki yıl yüzde 2,2’lik istihdam artışı bekleniyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de önümüzdeki yıl yüzde 2,2’lik istihdam ...
Vali Özdemir Çakacak’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Özdemir Çakacak’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ...
Başkan Ataç kınalı kuzulara hayırlı teskereler diledi
YEREL HABERLER Başkan Ataç kınalı kuzulara hayırlı teskereler diledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X