Odunpazarı Belediyesi çocuk felcine dikkat çekti

Odunpazarı Belediyesi, çocuk felcine dikkat çekmek için Yazılıkaya Rotary Kulübü ile birlikte farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. ‘Çocuk Felcine Son’ adı verilen etkinlik Hamamyolu Caddesi’nde düzenlendi.

Çocuk felci farkındalık etkinliğine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra çok sayıda kulüp üyesi katıldı. Etkinliğe katılanlar çocuk felci aşısına dikkat çekmek için ‘Çocuk Felcine Son, Sadece İki Damla Yeter’ yazılı pankart açtı. Çocuk felcinin ve çocuk felci aşısının anlatıldığı etkinlikte, çocukların dans gösterileri yaptı. Çocuk felci farkındalık etkinliğine Eskişehirliler de yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan Başkan Kurt, Yazılıkaya Rotary Kulübü’ne çocuk felcini sona erdirmek ve farkındalık için düzenlediği etkinlik için teşekkür etti. Çocuk felcinin kötü bir hastalık olduğunu belirten Başkan Kurt, ancak çocuk felcinin çaresiz bir hastalık olmadığını kaydetti. Türkiye’nin geçmiş yıllardaki doğru sağlık politikaları ile pek çok hastalığa çözüm bulduğunu ifade eden Başkan Kurt, “Ne yazık ki son zamanlarda aşıya ve iğneye karşı tepkiler nedeniyle, ayrıca Suriye ya da mülteciler ile ilgili politikalar nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. Çocuk felcinin de bu doğrultuda artığı söyleniyor. Yazılıkaya Rotary Kulübü’nün doğru biçimde altını çizdiği noktayı bütün Eskişehirlilerin dikkate alması gerekir. Bu noktada gerek sağlık yetkilileri ile gerekse de demokratik kitle örgütleriyle birlikte bazı önlemleri almamız ve bu noktada çalışmaları artırmamız gerekiyor. Odunpazarı Belediyesi olarak bu çalışmalarda sizlere sonuna kadar destek olacağız” dedi.

Başkan Kurt, etkinliğe katılan vatandaşlar ile yakından ilgilendi. Başkan Kurt, kulüp üye, yöneticileri ve vatandaşlarla sık sık günün sembolü olan ve ‘bu kadar kaldı’ anlamına işareti yaparak fotoğraf çektirdi.

ESKİŞEHİR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:52

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