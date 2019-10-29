Kupayı Başkan Ataç’a getirdiler

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kendi klasmanlarında 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü yönetimi ve futbolcularını ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) Başkanı Ercan Güner ile kulüp yöneticileri ve oyuncularını ağırladı. Kayseri’de düzenlenen B1 Futbol 2. Lig 2. devre maçları sonrasında 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren kulübün yetkili ve oyuncuları, kupayı da Başkan Ataç’a getirdi. Kulüp Başkanı Ercan Güner, “Hiç görmeyen oyunculardan oluşan B1 futbol takımımız, 2. Lig’den 1. Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Bu bizim camiamızda ‘Süper Lig’ diyebileceğimiz bir aşama. Kupamızı desteklerini bizden esirgemeyen Ahmet Başkanımıza getirmek istedik” diye konuştu.

EGES B1 Takım Kaptanı Özgür Üret ise “Bu sezon başarılı bir süreç geçirerek 1. Lig’e çıktık. Eskişehir’i başarı ile temsil etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

EGES yönetimi ve oyuncularını başarılarından ötürü tebrik eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç ise “EGES Kayseri’de oynanan müsabakalarda önemli bir başarı elde ederek 1. Lig’e çıktı. Kendilerini tebrik ediyorum ve kupayı getirerek mutluluklarını paylaştıkları için de teşekkür ediyorum. Kulübümüzün bazı ihtiyaçları var, bu hususlarda da kendilerine yardımcı olacağız. Başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Kemal Yıldırım’ın da bulunduğu buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:52

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