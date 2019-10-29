Kadın Tiyatro Topluluğu oyuncularını arıyor

Tepebaşı Belediyesi Kadın Tiyatro Topluluğu, bünyesine katılacak yeni oyuncularını arıyor.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Tiyatro Topluluğu, temel oyunculuk, yaratıcı drama ve metin okuma çalışmaları ile çalışmalarını sürdürüyor. Sahneledikleri oyunlarla büyük bir ilgi gören topluluk, yeni dönem çalışmaları kapsamında bünyesine katılacak oyuncuları arıyor. Kadın dayanışmasının güzel bir ürünü de olan topluluk, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde çalışmalarına devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Kadın Tiyatro Topluluğu’na katılarak oyuncu olmak isteyen kadınların başvurularını 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’ne yapması gerektiği bildirildi.

ESKİŞEHİR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:52

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