Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Cumhuriyetimizin 96’ncı yaşı resmi geçit töreniyle kutlandı Vali Çakacak sınırdaki Mehmetçik'e asker selamıyla destek verdi Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak; "Türk insanı Cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi olduğunun bilincindedir"

Eskişehir'de yüzlerce vatandaş, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 96’ncı yılını coşkuyla kutladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli törenlerle kutlandı. Atatürk Bulvarında gerçekleşen tören öncesinde alan Türk bayrakları ile süslendi. İş yerleri, evlerin cam ve balkonlarına Türk bayraklarını asan vatandaşlar, alanda bayramı coşkuyla kutladı. Tören alanına gelen her yaş grubundan vatandaş, ellerindeki bayraklarla düzenlenen gösterileri ilgiyle izledi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen askeri araçla halkı selamlayarak vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı. Ardından program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.



Vali Çakacak'tan asker selamı

Burada bir konuşma gerçekleştiren Vali Özdemir Çakacak, konuşması esnasında asker selamı vererek Mehmetçik'e destek verdi. Vali Çakacak, "Şehitlerimizin kanıyla sulanarak kazanılan Kurtuluş Savaşı Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. O günden bugüne Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin tabiatına ve geleneklerine en uygun yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan erdemli ve faziletli insanlar yetiştiren, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini istikbal yolunda hızla ilerleten halkın ilerleyişini ve yükselişini sağlayan birlik ve beraberlikten, bağımsızlıktan asla taviz vermeyen çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığını tüm dünyaya gösteren çağdaş bir yönetim şekli olmuştur. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesindedir ki, bugün haklı olarak büyük bir millet ve büyük bir devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Türk insanı Cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi, hakimiyetin de kayıtsız şartsız milletin olduğunun bilincindedir. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında milletimizi tarihten silmek isteyen emperyalist işgalciler, bugün terör örgütleri üzerinden o zaman yaptıklarını tekrar denemeye kalktılar. Milletimizin birliği, beraberliği ve kazanan ordumuzun kararlı duruşuyla başlatılan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Operasyonlarıyla onları tekrar hüsrana uğrattı. Türk milleti, ordumillettir. Vatanın bekası söz konusu olduğunda milletimizin her bir ferdi üzerine düşen görevi her zaman yerine getirmiştir ve gerektiğinde yine getirecektir. Bu vesileyle buradan şanlı ordumuza selam olsun diyorum" dedi.

Konuşmaların ardından okulların geleneksel halk oyunları ekiplerinin gösterileri sunuldu. Düzenlenen program, tören geçişi ile sona erdi.

Törene; Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Metin Nurullah Sazak, Aslan Kabukçuoğlu, mülki ve askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

