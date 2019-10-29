Gülay Kanatlı’da Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından resmi açılışı yapılan Gülay Kanatlı Ortaokulunda 29 Ekim heyecanı yaşandı.

Sabahın ilk saatlerinde etkinliklere başlatan Gülay Kanatlı Ortaokulu öğrenciler, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı coşku ile kutladı. Programda şiirler okunurken şarkılar söylendi. Orotoryonun seslendirildiği bir dizi program ile kutlanan Cumhuriyetin yıl dönümünde, okul içinde yapılan resim yarışmalar düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ile Okul Müdürü Nihat Demir tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Okul Müdürü Nihat Demir de Anadolu’ya ilk ayak basılan günden bu güne bu topraklar için can vermiş tüm şehitleri rahmet minnet ve şükran ile aldıklarını ifade ederek programı hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini ifade etti.

ESKİŞEHİR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:08

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.