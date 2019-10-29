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Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te Cumhuriyet coşkusu

DHA

ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik´te de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik´te de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.
Eskişehir´de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 10.30'da Atatürk Bulvarı´nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İyi Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Aslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve halk katıldı.
Vali Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, tören aracına binerek halkın bayramını kutladı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Cumhuriyet´in kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadığını ifade ederek, "Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder ATATÜRK ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla yâd ediyor, Büyük Türk Milleti´nin, Eskişehirli hemşehrilerimin, yarınlar adına umudumuz olan sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı´nı kutluyor, sizleri en içten duygularımla selamlıyorum" dedi. Vali Çakacak konuşmasının sonunda asker selamıyla, Barış Pınarı Harekatı´na da destek verdi. Konuşmaların ardından Melahat Ünügür Ortaokulu ve TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi halk oyunları ekipleri gösterilerini yaptı. Şiirlerin okunmasından sonra askeri birlik ve okul öğrencileri tören geçişi yaptı.
BİLECİK´TE CUMHURİYET COŞKUSU
Bilecik´te ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Edebali Stadyumu´nda saat 10.00´da başladı. Buradaki törene Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 2´nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve halk katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından protokol üyeleri halkın bayramını kutladı. Vali Bilal Şentürk, Cumhuriyet Bayramı coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu belirterek, "Bugün, bize hükmetmeye, bizi tutsak etmeye çalışan kuvvetlere bütün dünyanın gözü önünde meydan okuduğumuz günün yıldönümüdür. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının maddi ve manevi yönden inşa ettikleri Türkiye Cumhuriyeti´nin ilanının 96. yılında birlik ve beraberlik içinde olmanın coşku ve heyecanı içindeyiz" dedi. Marşlar eşliğinde gerçekleşen tören geçişi sonrası Edebali Stadyumu´ndaki kutlamalar sona erdi.
KÜTAHYA´DA BAYRAM PROGRAMI
Kütahya´daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları Yeni Kapalı Spor Salonu´nda yapıldı. Buradaki törene Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, öğrencileri ve aileleri katıldı. Tören, Vali Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık´ın halkı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Toraman, "Bugün esarete rıza göstermeyerek istiklalimize kasteden işgalcilere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatmış olduğumuz Kurtuluş Savaşımızı Dumlupınar´da zaferle taçlandırmamızın ardından 29 Ekim 1923´te `Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir´ ilkesiyle ilan ettiğimiz cumhuriyetimizin 96´ıncı kuruluş yılını millet olarak gururla ve coşkuyla kutluyoruz" dedi.
Konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve sporcular tarafından gösteri sunuldu. Törende, Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren sporcular ödüllerini protokol üyelerince verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Tugay Bandosu ve Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından hazırlanan konserle sona erdi.

ESKİŞEHİR

29 Ekim 2019 Salı

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