İnönü’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı, Eskişehir’in İnönü ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi İnönü ilçesinde de Cumhuriyet Bayramı coşku içerisinde kutlandı. İnönü Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen kutlama programına İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un ilçe halkını ve öğrencileri selamlaması ile başladı. Selamlama merasiminin ardından İlçe Kaymakamı Burak Şimşir, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında yaptığı açıklamada “Cumhuriyet Bayramımızın 96. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz vatanımız uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve dua ile yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İnönü Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen tören kapsamında öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okurken koro, Cumhuriyet Orotoryosu ve öğrencilerden oluşan zeybek oyunları gösterisi sergilediler. İnönü zeybek ekibinin gösterisi ile devam eden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı ilçedeki tüm okulların katılımı ile gerçekleştirilen resmi tören geçiti ile tamamlandı.

ESKİŞEHİR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:52

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