Binlerce vatandaş cumhuriyet için yürüdü

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce vatandaşın katılımıyla coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 96'ncı yılı nedeniyle yurdun dört bir yanında çeşitli kutlamalar gerçekleştiriliyor. Eskişehir'de düzenlenen 'Cumhuriyet Yürüyüşü‘ne binlerce vatandaş katıldı. Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde toplanan binlerce kişi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük mücadelesi sonucu kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 96’ncı yaşını coşkuyla kutladı. 7'den 70'e Eskişehirli vatandaşlar, Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk posterleri ve çeşitli yazıların bulunduğu dövizlerle yürüyüşe geçti.

Topluluk, ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz!', ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları ve çalınan marşlarla yürüyerek, ‘Cumhuriyet' aşklarını dile getirdi. İki Eylül Caddesi istikametinden ilerleyen vatandaşlar, ardından Eskişehir Vilayet Meydanı'na geldi. Meydanda toplanan binlerce kişi burada da ellerinde bulunan Türk bayraklarını sallayarak çalınan marşları söyledi. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana vatanı savunmak için şehit düşenler için saygı duruşu gerçekleştirip, İstiklal Marşı okundu.

Burada Demokratik Kitle Örgütleri adına Dr. Azmi Kerman, programa katılan vatandaşlara teşekkür etti. Kerman, “Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşünü bir kez daha görkemli bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Yürüyüşümüz büyük bir olgunluk ve coşku içinde geçmiştir. Bu anlamlı yürüyüşe katılan 7’den 70’e kadar tüm halkımıza ve katkı veren kuruluşlara yürekten kutluyoruz” dedi.

ESKİŞEHİR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:52

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