Emirdağlılar Eğitim ve Kültür Vakfı bin 923 adet Türk bayrağı dağıttı

Eskişehir Emirdağlılar Eğitim ve Kültür Vakfı Gençlik Kurulu; Doktorlar caddesinde bulunan vakıf binası önünde, Cumhuriyet Bayramı sebebi ile bin 923 adet Türk bayrağı dağıttı.

Emirdağlılar Eğitim ve Kültür Vakfı Gençlik Kurulu yöneticilerinden Mehmet Karatay, günün anlam ve önemine dikkat çekerek, "Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, vakıf binası önünde, yoldan geçenlere bin 923 adet Türk bayrağı dağıttık. İşgal ve esarete boyun eğmeyen aziz milletimizin ve devletimizin varlığını ilelebet sürdürmesi, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller isteyen Cumhuriyeti korumak ve yaşatmaktan geçmektedir. Bu düşüncelerle; Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak, tüm gazi ve şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum’’ dedi.

ESKİŞEHİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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