Polisten kaçan araç devrildi, 2 kişi ağır yaralandı

Eskişehir'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre; kaza Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddede yaşandı. Gece 03.00 sıralarında EskişehirAnkara yolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 26 NK 925 plakalı otomobili kontrol amaçlı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ikazına uymayan, iddialara göre ehliyetsiz ve alkollü olan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Bu sırada polis ekipleri de şüpheli aracı kovalamaya başladı. Daha sonra şüpheli otomobil, Organize Sanayi Bölgesine giriş yaptı. Burada devam eden kovalamaca esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle şüpheli araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan iki şüpheli ağır yaralandı.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası bir şahıs Yunus Emre Devlet Hastanesine, diğer şahıs da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yaralı iki şahsın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

ESKİŞEHİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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