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29 Ekim’de Türk bayrağını İtalya’da dalgalandırdılar Kuaförler Milli Takımı İtalya’dan derece ile ...

İHA

CMC CAT Dünya Kulüpler Federasyonu Türkiye Kuaförler Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen World Hair yarışmasında 4'üncü oldu.

29 Ekim’de Türk bayrağını İtalya’da dalgalandırdılar Kuaförler Milli Takımı İtalya’dan derece ile döndü Türkiye Kuaförler Milli Takım ekibinden Hasan Yılmaz; “29 Ekim’de bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşadık”

CMC CAT Dünya Kulüpler Federasyonu Türkiye Kuaförler Milli Takımı, İtalya’da düzenlenen World Hair yarışmasında 4’üncü oldu.
İtalya’nın Pestum kentinde 18 farklı ülkenin katıldığı World Hair yarışmasında Türkiye Milli Takımı olarak kuaförler Hasan Yılmaz, Sedef Erenler ve Serhan Tural boy gösterdi. Renkli görüntülere ve kıyasıya çekişmelere sahne olan yarışmayı Türkiye ekibi 4’üncülükle noktaladı. 29 Ekim tarihinde gelen derece ile Türk kuaförler, İtalya’da Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Yarışmada ilk 3 sırayı ise Almanya, Belçika ve Ukrayna oluşturdu.
“29 Ekim’de bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşadık”
Konuyla ilgili konuşan Türkiye Kuaförler Milli Takımı üyelerinden Eskişehirli kuaför Hasan Yılmaz, kendilerini destekleyenlere ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda böyle bir başarı yakaladıkları için ayrı bir sevinçleri olduğunu belirten Yılmaz, “Türkiye Kuaförler Milli Takımı olarak 18 farklı ülkenin katıldığı bu organizasyonda ülkemizi gururla temsil ettik. 29 Ekim’de bayrağımızı dalgalandırmanın ayrı bir gururunu yaşadık. Umarız bu gibi organizasyonlarda başarılar ile dönmeye devam ederiz. Yanımızda olan tüm meslektaşlarımıza ve değerli vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR

30 Ekim 2019 Çarşamba

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