Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'nde alt yapı çalışmaları hızlandı

Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) alt yapı çalışmaları hızlandı.

218 hektar alanda yapılacak olan Sivrihisar OSB’de şuan atık su imalatları yapılırken, yağmur suyu ve içme suyu çalışmalarının ardından alt yapı çalışmalarında da sona gelindi. Yapılan alt yapı çalışmalarının ardından ise üst yapı çalışmaları başlayacak.

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “İlçemize yeni değerler ve gençlerimize iş imkanları sağlayarak istihdam oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Organize Sanayi Bölgemizin ihalesinin ardından alt yapı çalışmaları başladı. En kısa süre içerisinde alt yapı çalışmalarını tamamlayarak üst yapı çalışmalarına geçilecek. İlçemizi kalkındırmak ve ileriye taşıyacak projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şey Sivrihisar’ımız için” dedi.

ESKİŞEHİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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