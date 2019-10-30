Eskişehirli otizmli çocuklar Alanya’dan başarı ödülleri ile döndüler

Eskişehirli Otizmli çocuklar; Alanya’da düzenlenen ‘III. Uluslararası Anca Dünya Otizm Festivali’ne katılarak, Eskişehir’e başarı ödülleri ile döndüler.

Eskişehir Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği (OFDER) Başkan Yardımcısı Münire Turgutoğlu, ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada, ‘’ Otizmli çocuklar; Alanya’da düzenlenen ‘III. Uluslararası Anca Dünya Otizm Festivali 3. Bölge’ Festivaline katılarak ödül aldılar ve Eskişehir’e başarı ödülleri ile döndüler. Festivale; 12 ülke ve Türkiye katılımcıları ile birlikte 650 yarışmacı katıldı. Eskişehir Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği Olarak çocuklarımız ile Alanya’da düzenlenen ‘III. Uluslararası Anca Dünya Otizm Festivali 3. Bölge’ Festivaline katıldık. Çocuklarımızdan Batuhan Dingiloğlu: Atletizm Dalında 2. lik kupası, Alper Elcik: 4. lük madalyası, Bisiklet Yarışlarında: Mehmet Ulaş Turgutoğlu 4. lük madalyası aldı. Ayrıca, Festival Başkanı Erdal Ateş tarafından; derneğimiz adına, Festivale ‘Katılım Plaketi’ verildi ve bu başarı ödüllerini alarak Eskişehir’e döndük. Eskişehir’imiz adına çok mutluyuz’’ dedi.

ESKİŞEHİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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