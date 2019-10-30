29 Ekim özel maçı dostça bitti

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Eskişehirspor ile Bozhüyükspor 2012 doğumlu futbol takımı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle özel maçta karşı karşıya geldi. Eskişehirspor Kanlıkavak alt yapı tesislerinde yapılan hazırlık maçı 66 berabere bitti.

Minik futbolcuların birbirlerine başarı dileklerinde bulunarak başladığı karşılaşma öncesi Türk bayrağı ile birlikte fotoğraf çekimi ile kardeşlik ve centilmenlik mesajları verildi.

Çekişmeli geçen maç Eskişehirspor'un son dakikada attığı golle 66 bitti.

Eskişehirspor antrenörü Ali Ersoy ile Bozhüyükspor takımının antrenörü Serdar Göçerler her iki takımın centilmence mücadelesinden memnun ayrıldıklarını belirtti.

ESKİŞEHİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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