Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak, güvenli ve huzurlu bir ortam içerisinde hayatlarını sürdürecek tüm tedbirlerin alınması adına gerekli çalışmaların ilgili kurumlarca hassas bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Çakacak’ın Başkanlığında Yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıya; Garnizon Komutan Vekili Hv. Tuğg. Gürhan Ergürhan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, ilçe kaymakamları ve ilgililer katıldı.

Güvenlikle ilgili konuların görüşüleceğine dikkat çeken Vali Çakacak, toplantı esnasında yaptığı konuşmada, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak, güvenli ve huzurlu bir ortam içerisinde hayatlarını sürdürecek tüm tedbirlerin alınması adına gerekli çalışmaların ilgili kurumlarca hassas bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususların görüşüldüğü toplantıda; ilimizdeki okulların güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirildi.

ESKİŞEHİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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