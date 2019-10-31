(Özel) Arpa ve buğdayın yerini mısır aldı Tepebaşı bölgesinde bu yıl 500 bin ton mısır rekoltesi bekleniyor Mısır üreticisi Mehmet Ali Törü; “Çiftçimiz artık arpa ve buğdaydan para kazanamıyor”

Son yıllarda fiyatı giderek düşmesine rağmen maliyeti artan buğday ve arpa üretimi yapan Eskişehirli çiftçiler, alternatif ürün olarak mısıra yöneldi.

Her yıl ekimi yapılarak satışa sunulan arpa ve buğday, yerini mısıra bırakmaya başladı. Ekilen alan ve alınan verim ile orantılandığı zaman, mısırdan daha az kazandıran hububatların üretim maliyetleri de giderek artıyor. Bu sebeple Eskişehir’de yıllardır buğday, arpa gibi hububat yetiştiren üreticiler, bu sene ekim yapmayıp mısır üretimine başladı. Dönüm bazında bakıldığında daha çok verim alınan mısırın biçim fiyatı buğday ve arpadan fazla olsa da, üreticiler daha fazla kazanç elde ediyor.



“Çiftçimiz artık arpa ve buğdaydan para kazanamıyor”

Eskişehir’in merkez Tepebaşı bölgesinde mısırı ekimi yapan çiftçi Mehmet Ali Törü, para kazanamadıkları için mısıra yöneldiklerini ifade eti. Törü, “Üretim ortalaması dönüm başına 1.5 ton civarında. Geçen sene daha iyiydi, ama bu sene şartlardan dolayı biraz verimde düşüş var. Mısır üretimi şu anda arpa ve buğdayın önüne geçti. Çiftçimiz artık arpa ve buğdaydan para kazanamıyor, hayvan mısırına yüklendik. Üretim olarak baktığımızda çiftçiler daha iyi üretmeye başladı. Geçen sene benim köyümde bin dekar mısır varken bu sene bu rakam 2 bin 500, 3 bin dekarlara çıktı, önümüzdeki yıl daha da artacak. Buğdaya verilen taban fiyat çok düşük kalıyor. Mısırın fiyatı verimli olduğundan dolayı daha iyi oluyor. Çiftçi olarak ayakta durabilmek için alternatif ürün olan mısır bizim için iyi oldu” dedi.



"Mısır bu yıl Tepebaşı bölgemizde 500 bin ton civarında bekleniyor"

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ise, hububat üreticilerinin istediği verimi alamadıkları ve Tepebaşı bölgesinin ürün olarak çok zengin olduğunu ifade ederek, “Mısır 2 yıldır alternatif oldu üretici için. Eskişehir’de üretimin gözdesi oldu. Hububatta üreticimiz istediği verimi alamadı. Hava ve iklim şartlarının değişmesi, sıcak hava esmesi kelleleri ve taneleri adeta eritti. Bundan dolayı üreticimiz hububatta istediği verimi alamadı. Mısır, bölgemizde çok güzel bir verim vermekte, üreticilerimiz her geçen yıl kaliteyi yakalıyor, daha verimli üretim yapıyor. Bu bizim bir yılımızı alıyor. Üreticimiz 365 gün ürünün sonucunu bekliyor. O nedenle üreticinin 10 kuruşunu çok görmesinler. Tüccarlarımızdan bu konuda özveri bekliyoruz. Mısır, bu yıl Tepebaşı bölgemizde 500 bin ton civarında bekleniyor. Bu bizim için çok büyük bir rakam. Aynı zamanda alternatif olduğu için de çok önemli. Üreticimiz hububat yapamayacaksa başka ne yapabilecek? Bölgemiz ürün bazında çok zengin. Üreticiyi düşünelim üretici olmazsa esnaf olmaz. Üreticinin elinden tutmak zorundayız. Çünkü alın teri bu, bunu yerde koymamalıyız” diye konuştu.

ESKİŞEHİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:06

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.