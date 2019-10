Eskişehir’de çıkarılan ‘Porsuk Kültür Sanat’ dergisi yayın hayatına devam ediyor

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Eskişehir’de çıkarılan ‘Porsuk Kültür Sanat’ dergisi, geniş yazar kadrosu ile hazırlanarak yayın hayatına devam ediyor.

Derginin imtiyaz sahibi Saniye Ezgi Akyıldız Sarıkaya, Porsuk Kültür Sanat Dergisi'nin, Eskişehir’de basıma girdiği ilk günden bu yana yayın hayatındaki özelliğini ve sürekliliğini koruduğunu belirtti. Aylık süreli yayın olarak çıkarılan derginin; her yeni sayısında belirli bir dosya konusu üzerine, araştırma inceleme çalışmaları gerçekleştirdiğini anlatan Sarıkaya, ’‘Porsuk Kültür Sanat’ dergisi: Ekim 2019 tarihi itibari ile; Karaçay Balkar Türkleri, HacivatKaragöz, Kırım Tatarları, Emirdağ ve Halk Edebiyatı, Demiryolu, Balkanlar, Çocuk, KılıkKıyafet, Su, Araba, Kâğıt, Zaman, Şerbet, Mimari, Ruh, Toprak, Doksanlar ve Para dosya konusu olmak üzere, toplamda on sekizinci sayısını çıkararak yayın hayatına girdi ve yayın hayatını devam ettirmektedir. Yaklaşık elli kişilik çalışma kadrosuyla çıkarılan ‘Porsuk Kültür Sanat’ dergisinin tasarımı içerisinde bulunan çizim ve illüstrasyonları, kendi ekibimiz tarafından hazırlanmakta, yerel ve ulusal dağıtımla yayın hayatına devam etmektedir’’ dedi.

Saniye Ezgi Akyıldız Sarıkaya, ‘’Yazar kadrosunun büyük bir çoğunluğu, ulusal yazarlardan oluşmaktadır. Eskişehirli yazar Musacan Demiralay, Birsen Sunguray gibi yerel yazarların yanı sıra; Ahmet Urfalı, Lavinya Öz, Ömer Burak Sert, Ahmet Balcı, Hatice Köse, Bünyamin Tan, Gökçe Güneyoğlu, Engin Topuz ve Tamer Sağcan gibi birçok ulusal yazar, dergi kadrosunda yer almaktadır. Bin tirajla her ay okuyucuyla buluşan dergi, Eskişehir’de kültür ve sanat camiası tarafından ilgi ve beğeni ile izlenmektedir. Yılsonuna kadar hazırlıklarının tamamlanması öngörülen iki adet kitap çalışması da mevcuttur’’ dedi.

