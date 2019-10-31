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Siren testi yapılacak

İHA

Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 1 Kasım günü test amaçlı kısa süreli çalınacağını açıklayarak herhangi bir panik yaşanmaması duyurusunda bulundu. Açıklamada, "Ulu Önder Atatürk'ün ölümünün 81. yıldönümü olması münasebetiyle 10 Kasım 2019 günü saat 09.05 te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile diğer kuruluşların sirenleri 2 dakika süre ile "Sarı İkaz" şeklinde çalınacaktır. İlimizde kurulu ve mevcut bulunan sirenlerin 1 Kasım 2019 günü saat 08.00 ile saat 12.00 arasında test amaçlı kısa süreli çalınarak test edileceği, herhangi bir paniğe neden olmaması kamuoyuna duyurulur"...

Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 1 Kasım günü test amaçlı kısa süreli çalınacağını açıklayarak herhangi bir panik yaşanmaması duyurusunda bulundu. Açıklamada, “Ulu Önder Atatürk’ün ölümünün 81. yıldönümü olması münasebetiyle 10 Kasım 2019 günü saat 09.05 te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile diğer kuruluşların sirenleri 2 dakika süre ile "Sarı İkaz" şeklinde çalınacaktır. İlimizde kurulu ve mevcut bulunan sirenlerin 1 Kasım 2019 günü saat 08.00 ile saat 12.00 arasında test amaçlı kısa süreli çalınarak test edileceği, herhangi bir paniğe neden olmaması kamuoyuna duyurulur” denildi.

ESKİŞEHİR

31 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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