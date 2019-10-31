Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ‘Ozon Tedavisi’ başladı

Eskişehir Şehir Hastanesi GETAT polikliniklerinde aktif olarak ‘Ozon Tedavisi’ne başlandığı belirtildi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, konuyla ilgili açıklamasında, ozonun yaşamı sürdürmek için hayatın her anında insana gerekli olan oksijen molekülünün bir formu olduğunu belirtti. Ozon tedavisi, çeşitli yöntemlerle medikal ozon gazının hastalıkları iyileştirmek veya tedaviye destek amacıyla kullanıldığına değinen Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, Şehir Hastanesi GETAT polikliniklerinde aktif olarak ozon tedavisini vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti. Başhekim Bildirici şunları belirtti;

“Ozon tedavisi bilimsel olarak kanıtlamış olan, ilk bir kaç seanstan sonra bile görebilecek etkilerini; eklem ağrılarını azaltır kıkırdak yenilenmesini uyarır. Hücre ve dokulara giden kan dolaşımı artırır. Yorgunluğun giderir. Kasların güçlendirir ve kas ağrılarını giderir. Laktik asidi okside ederek kasları gevşetir ve yumuşatır, esnekliğini arttırır. Zona ,uçuk, viral hepatit gibi virüs hastalıklarının tedavi edilmesine yardım eder. Cildi yeniler, nemlendirir, akneleri temizler, gözaltı morluklarını önler, saç dökülmesini engellemek olarak sıralayarak, ozon tedavisinin kronik yorgunluk sendromu, bel ve boyun fıtıkları, fibromyalji, enflamasyonlu ve dejeneratif eklem hastalıkları, nörolojik hastalıklar (ms,parkinson hastalığı, alzheimer), şeker hastalığı (diabetes mellitus), mide, bağırsak hastalıkları, zayıflama (obezite), antiaging (yaşlanmanın durdurulması) ve yeniden canlanma, cilt mantarları ve enfekte cilt lezyonları, yaralar, açık yatak yaraları, alt bacağın ülserleri, bağırsak hastalıkları, kolitler, virüslerden kaynaklanan hastalıklar, zona ve uçuk ile ağrı tedavisinde kullanılmaktadır.”

ESKİŞEHİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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