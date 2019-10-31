Anadolu Üniversitesi U-12 Lig şampiyonu

Eskişehir U12 Playoff liginde mücadele eden Anadolu Üniversitesi U12 takımı, namağlup şampiyon oldu.

Lig boyunca yenilgi yüzü görmeyen genç yetenekler, büyük mutluluk yaşadı. Ligin son karşılaşmasında Ömür Boyu Spor ile karşılaşan genç sporcular, karşılaşmadan 82 galip ayrıldı. Tamamı 2008 doğumlu öğrencilerden oluşan takım gelecek vadediyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından altyapı çalışmalarına büyük önem verildiğini ve bu çabaların artık meyve vermeye başladığını dile getiren Anadolu Üniversitesi altyapı Antrenörü Reşit Şener, “Anadolu Üniversitesi U12 takımımızla 4 yıldır çalışıyoruz ve emeklerimizin karşılığını bu dönem aldık. Takımımız birçok yetenekli oyuncuyu barındırıyor. Diğer takımlardan bu öğrencileri almak isteyenler var. Bu takımda Eskişehir’in 10 yıl sonra oluşturacağı kadroda yer alabilecek birçok öğrenci var” dedi.

Uzun yıllar Anadolu Üniversitesi futbol takımı bünyesinde oynayan, daha sonra beden eğitimi öğretmeni olarak çalışmaya başlayan Raşit Şener aynı zamanda Anadolu Üniversitesi altyapı antrenörlüğüne devam ediyor.

ESKİŞEHİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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