Apartman garajına sıçrayan yangın paniğe neden oldu

Eskişehir'de, bir apartman önünde atıl vaziyette bulunan koltukların tutuşması sonucu çıkan yangında, yakındaki binanın garajına sıçrayan alevler itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; olay Tunalı Mahallesi Pehlivan Sokak'ta yaşandı. Akşamüstü saat 17.00 sıralarında sokak üzerindeki bir apartmanın önünde bulunan atıl vaziyetteki iki koltuk iddialara göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşle yakıldı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakınında bulunan bir apartmanın garajına da sıçradı. Yükselen dumanları gören sokak sakinleri, panik halinde durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Eskişehir İtfaiyesi Esentepe Grup Amirliği ekipleri, tazyikli su ile yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında yakılan koltuklar küle dönerken, apartmanın garaj kapısı da kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangında herhangi bir yaralanma olmazken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

ESKİŞEHİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:06

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.