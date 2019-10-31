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İş insanları Cumhuriyet kutlamasında buluştu

İHA

Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü kapsamında Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle "Sanayiciler Cumhuriyet Kutlamasında Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

İş insanları Cumhuriyet kutlamasında buluştu

Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü kapsamında Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle “Sanayiciler Cumhuriyet Kutlamasında Buluşuyor” etkinliği gerçekleştirildi.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Meclis Başkanı Süha Özbay, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, EOSB Başkan Vekili Metin Saraç ile Eskişehir iş insanları Anemon Otel’de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi Odası ile beraber düzenledikleri programda amaçlarının cumhuriyete olan saygının geliştirilmesi ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Cumhuriyetin, Türk halkına bırakılan en büyük miras olduğunu söyleyen Başkan Küpeli, “Cumhuriyetimiz bugün 96 yaşında. Bizlere bırakılan en büyük mirastır. Bizler 29 Ekim 1923 tarihinde aziz Atatürk’ümüzün kurduğu cumhuriyeti bugün yaşatmak için çalışıyoruz” dedi.
"Cumhuriyeti korumak ve savunmak hepimizin görevidir” diyen Küpeli, “Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet olmuş, bitmiş ve tamamlanmış bir süreç değildir. Devrimcilik ilkesi gereği gelişmeye, geliştirilmeye her zaman imkan vermektedir. Türk ulusuna seslenen Büyük Önder, ‘Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımlardan uyanmanın ve bu sevgili vatanin her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu Türk gençliğinin korumasına bırakıyorum’ diyerek Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulamıştır. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi”
Etkinlikte konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, “Cumhuriyet katılımcılık gerektiriyor. Hep beraber bu katılımcılığı beraber dile getireceğiz. Katılımcı demokrasi ile cumhuriyeti ilelebet yaşatacak olan bizleriz. Bu anlamda başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.
Konuşmasında, etkinlikte “Andımızın” okunmasının daha anlamlı olacağına vurgu yapan ve Cumhuriyet kutlaması için bir konuşma hazırladığını ama katılımcılığın bir göstergesi olarak bunun yerine Andımızın okunmasının daha anlamlı olacağını belirten Kesikbaş, bu doğrultuda etkinliğe katılanlarla birlikte büyük bir coşku ile Andımızı okundu.
Konuşmaların ardından düzenlenen kutlamada Prof. Dr. Zafer Köylü ‘Cumhuriyeti Böyle Kurduk’ konulu bir sunum yaparken, Eskişehirli Sanatçı Mithat Körler ise en güzel şarkılarını cumhuriyet için seslendirdi. Kutlama pasta kesimiyle sona erdi.

ESKİŞEHİR

31 Ekim 2019 Perşembe

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