Tepebaşı örnek bir vitrin kent

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Fransa Büyükelçiliği Sürdürülebilir Kalkınma yetkilileri ile bir araya geldi.

Başkan Ataç’ın uluslararası düzeyde temasları devam ediyor. Son olarak Başkan Ataç’ın hayata geçirdiği proje ve çalışmaları yerinde görmek isteyen Fransa Büyükelçiliği Sürdürülebilir Kalkınma Müşaviri Maxime Jebali ve Fransa Büyükelçiliği Sürdürülebilir Kalkınma Ataşesi Berat Durmuş Tepebaşı Belediyesi’nin konuğu oldu. Başkan Ataç’ın Yaşam Köyü’nde hayata geçirdiği REMOURBAN Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesini ve alanda yer alan sosyal projeleri yerinde gören konuklar daha sonra Ataç ile makamında bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin bir değerlendirmede bulunan Fransa Büyükelçiliği Sürdürülebilir Kalkınma Ataşesi Berat Durmuş, “REMOURBAN Projesinden dolayı Sayın Ahmet Ataç ile görüşme arzusunda bulunduk. Gerçekten çok güzel bir proje hayata geçirilmiş. Bu güzel projesinden dolayı kendisini tebrik ettik. Umuyoruz ki başarıları devam eder” dedi.



“Sadece Türkiye değil, Fransa ve Avrupa için de örnek”

Fransa Büyükelçiliği Sürdürülebilir Kalkınma Müşaviri Maxime Jebali ise Tepebaşı’nın Türkiye için güzel bir vitrin olduğunu ifade ederek, “Sayın Ahmet Ataç ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik ve üzerinde çalışabileceğimiz işbirliği alanlarını belirledik. Tepebaşı, sürdürülebilir ve akıllı şehirler alanında Türkiye için çok güzel bir vitrin; sadece Türkiye değil, Fransa ve Avrupa için de örnek bir vitrin kent. Sabah saatlerinde ziyaret ederek gördüğümüz projelerin özellikle sosyal boyutları beni çok etkiledi. Yaşam Köyü’ndeki projelerin insanlara ve ailelerine olumlu etkilerini görmek çok mutlu etti. Tepebaşı çok güzel bir kent” diye konuştu.



“Tüm amacımız Eskişehir’e daha iyi hizmet edebilmek”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise Eskişehir’e daha iyi hizmet edebilmek için çalışmaya devam edeceğini kaydettiği değerlendirmesinde, “Bugün Fransa Büyükelçiliği Sürdürülebilir Kalkınma yetkilisi konuklarımız vardı. Kendileri hayata geçirdiğimiz projeleri yerinde gördüler. REMOURBAN Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesini özellikle çok beğendiler. Ayrıca Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası gibi çalışmalarımızdan da bahsettik. Fransa Büyükelçiliği Sürdürülebilir Kalkınma Müşaviri Maxime Jebali de bizlere Fransa’da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kendisi Tepebaşı ile Fransa yerel yönetimleri arasında bir birliktelik oluşturulmasını önerdi ve bu konuda fikir alışverişinde bulunduk. Bu birliktelik ve işbirliği tahmin ediyorum, yakın gelecekte gerçekleşecek. Tepebaşı için kullandıkları ‘Avrupa’nın vitrini’ sözleri bizleri onurlandırdı. Yapılan iyi işlerin karşılığında bu tür sözleri duymak çok güzel. Tüm amacımız Eskişehir’e daha iyi hizmet edebilmek. Bunun için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş’un da hazır bulunduğu ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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