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AK Parti İl Başkanı Çalışkan Büyükşehir'e yüklendi "Maket değil, icraat istiyoruz"

İHA

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, yerelde belediyelerin çalışmalarını itinayla takip ettiklerini, geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki yıla ilişkin yatırım bütçesi ve stratejik planı meclisten geçtiğini, ancak buna ilişkin eleştirileri olduğunu belirtti.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan Büyükşehir'e yüklendi "Maket değil, icraat istiyoruz"

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, yerelde belediyelerin çalışmalarını itinayla takip ettiklerini, geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediyesi’nin önümüzdeki yıla ilişkin yatırım bütçesi ve stratejik planı meclisten geçtiğini, ancak buna ilişkin eleştirileri olduğunu belirtti.
Ülke ve Eskişehir gündemine ilişkin konuları ve parti çalışmalarını basın mensupları ile paylaşan AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, önemli açıklamalarda bulundu. Çalışkan, “Yarın Şehir Hastanesinin birinci yıldönümü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlenecek buna milletvekillerimizle birlikte katılacağız, millet bahçesi kütüphane ve yüzme havuzu konularını da takip ediyoruz, Alpu yolu, Sarıcakaya ve Mihalgazi yollarının projelendirilmesi ve fiiliyata geçirilmesi konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Yerelde belediyelerin çalışmalarını itinayla takip ediyoruz, geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediyesi’nin önümüzdeki yıla ilişkin yatırım bütçesi ve stratejik planı meclisten geçti buna ilişkin eleştirilerimizi kısaca yinelemek istiyorum. Özellikle önümüzdeki yıl trafikle ilgili ana arterlerin açılmasına ilişkin yatırım planlarının aydınlatıcı ve açıklayıcı olmadığını gördük, trafik sıkışıklığına neden olan yolların bir an evvel yapılması lazım, araç sayısının fazlalaşmasıyla izah edilemeyecek kadar büyük bir meseledir bu”
BÜYÜKŞEHİR’E SORUŞTURMA AÇILDI İDDİASI
Kent Evi konusuna dikkat çeken Başkan Çalışkan, “Kent Evi meselesini yıllardır söylüyoruz, bir türlü bitmiyor, son olarak bununla ilgili soruşturma izni verildiğini öğrendik, savcılık makamı tarafından başkanlık makamı ve görevliler hakkında soruşturma yürütüldüğüne ilişkin belgeler edindik” dedi.
Özellikle şehir merkezinde yağmur suyu atık sorununun da bir an evvel çözülmesi gerektiğini belirten AK Parti İl Başkanı, şunları söyledi:
“Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle üniversite caddesinde atık suyu ile ilgili çalışmaların revize edilmesi gerekiyor. Tramvay yolları önemli, şu ana kadar revize edilen mastır planı önümüze gelmedi, yeni tramvay hatları ile birlikte trafikle ilgili yine trafik ışıkları ile ilgili yeni problemlerin de bizi beklediğini düşünüyoruz. Bitirilemeyen hatlar bitirilmeli, Büyük Park’ın yanından geçen Muttalıp Caddesi ve devamında Seylan Caddesi’ndeki esnafın ciddi sorunları var, tramvay hatları park yerine dönüşmüş durumda. Tramvay hatlarının bir an evvel bitirilmesi gerekiyor."
MAKET DEĞİL, İCRAAT İSTİYORUZ
Porsuk 12 projelerinin de takipçisi olduklarını dile getiren Çalışkan, “Artık bunlar yapılabilir duruma geldi, çünkü yıkılması gereken herhangi bir şey yok, bunun da takipçisiyiz, keza Gündoğdu 123 projesinin de takipçisiyiz, artık projelerin maketlerini görmek istemiyoruz, bunların fiiliyata geçmesi lazım. Özellikle ulaşım Master Planı dâhil olmak üzere şehrin planlamaları yapılırken diyalog sorununun yaşanmaması, muhatapların görüşlerinin alınması lazım” ifadelerini kullandı.
Otoparkları söyleye söyleye yaptırmaya başladıklarını dile getiren Çalışkan, “Millet Bahçesi’nin altında çok büyük bir otopark yapıyoruz, şehre ilişkin hükümete yönelik tüm konularda Cumhurbaşkanımızdan sözler almaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Kapalı Pazar yerinin hiç kimsenin kente yakıştırmadığı bir yer olduğunu belirten Çalışkan, “Emaneten naylonlarla kışın yağmur sularından korunuyor, altta atık su boruları sızdırıyor, belediyelerimizin atık ve çöp toplama konusundaki sıkıntıları gidermesi gerekiyor” dedi.
Mezbaha sorununa da değinen Başkan Çalışkan, “Büyükşehir’in bunu ivedilikle çözmesi gerekiyor, tek tesis ile çözüm aranması yerine yerinde çözümlerin sunulması gerekiyor” şeklinde konuştu.
BÜYÜKŞEHİR’İN ZARAR EDEN ŞİRKETLERİ
Büyükşehir Belediyesinin zarar eden şirketlerinin önemli bir sorun olduğunu aktaran Çalışkan, “Bu şirketlere kaynak aktarılmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü şirketler eliyle yürütülen hizmetlerin özel sektör tarafından da ihale yöntemiyle yürütülebileceğini düşünüyoruz, ancak belediyeler her nedense belediye şirketlerine işleri devretmeyi sürdürüyorlar, bu da belediyenin zarar etmesi ile sonuçlanıyor. Sonraki aşamada şirketler pazarlık yöntemi ile buradaki hizmetleri istediklerine veriyorlar, isimleri biliyoruz, takip ediyoruz kime niçin verildiğini biliyoruz. Biz israfa kaçan tüm harcamaları eleştirmeye devam edeceğiz, belediye şirketleri eliyle çok fazla personel istihdamı söz konusu, yüzde 30’luk payı aşıyorlar” dedi.

ESKİŞEHİR

31 Ekim 2019 Perşembe

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