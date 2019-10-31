Türküler ile kutlandı

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde izleyici karşısına çıktı.

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenen konsere Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe’nin yanı sıra çok sayıda müziksever katıldı. Salonun tamamen dolduğu konserde, günün önemine özel olarak belirlenmiş türküler başarı ile icra edildi. İki bölümden oluşan ve çeşitli yörelerden 18 eserin seslendirildiği konserin finali ise İzmir Marşı ile yapıldı. Davetlilerin türkülere hep bir ağızdan eşlik ettiği konser, alkışlar eşliğinde son buldu.

ESKİŞEHİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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