Milyonlarca fidan toprakla buluşacak Kampanyanın Eskişehir ayağında 290 bin fidan dikilecek

Türkiye’de eş zamanlı olarak başlayacak olan fidan dikim kampanyasında 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Ağaçlandırma rekorunun kırılacağı etkinliğin Eskişehir ayağında ise 290 bin fidan dikilecek.

Tüm Türkiye’de aynı anda 11 Kasım Pazartesi günü saat 11:11’de fidan dikimi yapılacak. Etkinlik kapsamında 3 saat içerisinde 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında yer alan Eskişehir'de 290 bin, Afyonkarahisar ilinde ise 142 bin fidan dikilecek.

Bugün Fidan Yarın Nefes sloganıyla duyurulan kampanyada, İnternet üzerinden https://gelecegenefes.com adresine girildiğinde fidan dikim etkinliği alanlarına yönlendiriyor. Siteden isim ve mail adresi girilerek fidan alınabiliyor. Kampanyanın başladığı ilk hafta Eskişehir’de dikilecek olan 290 bin fidanın 93 bin 595 adedi vatandaşlarca sahiplenildi. Afyonkarahisar ilin de ise 142 bin fidanın 45 bin 875 adedi sahiplenildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel her iki ilde de yaşayan vatandaşlara, sivil toplum örgütlerine, kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunarak fidanların sahiplenilmesi için destek istedi.

ESKİŞEHİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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