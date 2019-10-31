Mesleki ilgileri artacak

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) 5. Grup Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Kahveci, meslek lisesi öğrencilerinin mesleklerine olan ilgi ve sevgisinin artmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

ESO’nun desteği ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 45 öğrenciyle öğretmenlerinin, 25. Avrasya İstanbul Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı'na katıldığını söyleyen Kahveci, fuara destek olan ESO yönetimine teşekkür etti. Konu ile alakalı bir açıklama yapan Kahveci, “Göreve geldiğinden beri güzel faaliyetlere imza atan ESO Yönetimi, sosyal sorumluluk bilinciyle Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izni ve Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çömçe’nin de katılımı ile 25. Avrasya İstanbul Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarını 45 meslek liseli öğrenci ve refakatçi öğretmenleriyle birlikte ziyaret ettik. Bu kapsamda Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi’nde okuyan her öğrenci kendi sektörüyle ilgili bir veya iki fuarla tanışma imkanı bulacak dolayısıyla mesleğe olan ilgi ve sevgisinin artmasına katkısı olacaktır. Öğrencilerimize bu yolu açan ESO ve ilgili kurum ile kişilere teşekkür ediyorum. Öyle ki Eskişehir Sanayi Odası’nın hiçbir karşılık gözetmeksizin bu projeyle ilgili bütçesinden kaynak ayırması alkışa değer bir organizasyondur. Bu davranışın tüm kurum ve kuruluşlara örnek niteliğinde olmasını ve benzeri organizasyonların düzenlenmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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