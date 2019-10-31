Hakan Aysev sevenleriyle bir araya geldi Ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev, Espark sahnesinde

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Hakan Aysev konseriyle kutladı.

Eskişehir’in sosyal ve kültürel yaşamının cazibe merkezi olan Espark Alışveriş Merkezi, Cumhuriyet’in 96’ncı yılını Hakan Aysev konseri ile kutladı. Aysev, Espark AVM’de gerçekleşen konserde ünlü tenor şarkılarını Cumhuriyet Bayramı ve Espark’ın 12. yıl dönümü kutlamaları kapsamında özel olarak seslendirdi. Birçok eseri sevenleriyle birlikte söyleyen Aysev, şarkılarla konseri izleyenlere uzun süre akıllardan silinmeyecek bir akşam yaşattı.

ESKİŞEHİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:06

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.