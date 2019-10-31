Vali Çakacak, komutanları ziyaret etti

Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan’ı ve Eskişehir’de göreve yeni başlayan Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkez’leri Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Günaydın ile 1’inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Ergün’ü makamlarında ziyaret etti.

İlk olarak Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hv.Org. Gülan'ı makamında ziyaret eden Vali Çakacak, günün anısına Komutanlık Şeref Defterini imzaladı. Ardından Vali Çakacak, 2019 Yüksek Askeri Şura kararları gereği Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkez’leri Komutanlığına atanan Hv. Plt. Tümg. Günaydın’ı ve 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığına atanan Hv. Plt. Tuğg. Ergün’ü makamlarında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

ESKİŞEHİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:06

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.